Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михалыч
    Идиотизм крепчает. Все что выдумывает власть - ни от ума. А демография решается только одним образом: нужно, чтобы на...Имеет ли морально...
  • Ингерман Ланская
    едро постепенно превращается в капе эСэС - всякую дрянь втягиваетИмеет ли морально...
  • Юрий Селиванов
    Таки что не так сказал депутат, выразился своими словами, видимо без подготовки как мог. Но по сути он прав. Антигеро...Имеет ли морально...

Информационная война

Информационная война

По мнению Сергея Аксенова, Запад «вживил» в россиян ощущение собственной отсталости и величия западной демократии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
У нас даже главного дедушку за нос с Минском водили, что там про обычных людей говорить. Если бы начальство само не поддерживало этот миф о Западе и нашей отсталости с калошами, то народ бы не повёлся. Так что Аксёнов должен адресовать сначала эти слова нашим вождям, которые проводят такую политику, а уж потом народ укорять в доверчивости.
Ответить
8 час.
Алексей Горшков
Ну - это отставание в информационной войне, некоторое ПОДОБОСТРАСТИЕ перед западными странами было у нас ещё с ЦАРСКИХ ВРЕМЁН - я так подумал - начиная с воцарения прозападной династии Романовых! Если Иван Грозный датского короля &quot;плебеем&quot; считал, а королеву Англии &quot;пошлой девицей, которой мужики торговые правят&quot;, то уже в начале XIX века: &quot;как мы - сиволапые - с самим Наполеоном воевать посмеем&quot;? С другой стороны - есть у нас, я считаю - какое-то ВРОЖДЁННОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ к PR-у, что конечно не смертельно , но &quot;не есть здорово&quot;! Вообще-то, если здраво рассудить - несмотря на то наша точка зрения (главное - РЕЗУЛЬТАТ, а не самопиар) и более правильна, на информационную сферу тоже обращать внимание НАДО !!! Ведь НЕСПРАВЕДЛИВО получается: объективно лучше МЫ, а герои в общественном сознании - ОНИ !!! Ярчайший пример - окончание Второй Мировой войны, война СССР с Японией 1945-го года - наши военные были настоящими монстрами по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже в Германии были) всячески пропиаренные &quot;профи&quot; из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается, что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана, и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО &quot;вырубает&quot; этого хулигана! Японцев сколько лет утихомирить не могли, а мы вмешались - и МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! А в сознании европейцев и японцев - СССР - ВООБЩЕ НЕ ПОБЕДИТЕЛЬ !!! Мне кажется - у Запада надо учиться, и даже ПРЕВЗОЙТИ в информационной сфере, во всяком случае вывести её ВРОВЕНЬ с реальными нашими достижениями! По-моему, это даже ЛЕГЧЕ, чем достигнуть объективных результатов! &quot;Лучше БЫТЬ,чем КАЗАТЬСЯ&quot; - это верно но, &quot;казаться&quot; ТОЖЕ НУЖНО !!!
Ответить
5 час.
ЕА
Екатерина Андреевна Орлова
“У нас даже главного дедушку за нос с Минском водили” -------------------------------------------------------- А откуда вам известно, что “водили”? Он сам говорил? Так политик не всегда может говорить буквально то, что думает. Иногда приходится и лукавить. А его слова про “калоши”, я думаю, действительно неудачные. Но нельзя требовать от человека, чтобы он всегда в каждой фразе глаголил истину в последней инстанции. А ваши слова про “наших вождей, которые проводят такую политику” – вообще непонятны. Про какую политику речь? Внешняя политика, по-моему, правильная. Это – политика защиты России от ведущейся против неё (ещё с 90-х годов!) агрессии пиндостана. Какая может быть другая политика? Сдаться, что ли? И позволить развалить Россию на несколько десятков мелких государств? Я – против!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх