По мнению Сергея Аксенова, Запад «вживил» в россиян ощущение собственной отсталости и величия западной демократии.
Информационная война
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Модест
У нас даже главного дедушку за нос с Минском водили, что там про обычных людей говорить. Если бы начальство само не поддерживало этот миф о Западе и нашей отсталости с калошами, то народ бы не повёлся. Так что Аксёнов должен адресовать сначала эти слова нашим вождям, которые проводят такую политику, а уж потом народ укорять в доверчивости.
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8 час.
Алексей Горшков
Ну - это отставание в информационной войне, некоторое ПОДОБОСТРАСТИЕ перед западными странами было у нас ещё с ЦАРСКИХ ВРЕМЁН - я так подумал - начиная с воцарения прозападной династии Романовых! Если Иван Грозный датского короля "плебеем" считал, а королеву Англии "пошлой девицей, которой мужики торговые правят", то уже в начале XIX века: "как мы - сиволапые - с самим Наполеоном воевать посмеем"? С другой стороны - есть у нас, я считаю - какое-то ВРОЖДЁННОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ к PR-у, что конечно не смертельно , но "не есть здорово"! Вообще-то, если здраво рассудить - несмотря на то наша точка зрения (главное - РЕЗУЛЬТАТ, а не самопиар) и более правильна, на информационную сферу тоже обращать внимание НАДО !!! Ведь НЕСПРАВЕДЛИВО получается: объективно лучше МЫ, а герои в общественном сознании - ОНИ !!! Ярчайший пример - окончание Второй Мировой войны, война СССР с Японией 1945-го года - наши военные были настоящими монстрами по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже в Германии были) всячески пропиаренные "профи" из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается, что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана, и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО "вырубает" этого хулигана! Японцев сколько лет утихомирить не могли, а мы вмешались - и МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! А в сознании европейцев и японцев - СССР - ВООБЩЕ НЕ ПОБЕДИТЕЛЬ !!! Мне кажется - у Запада надо учиться, и даже ПРЕВЗОЙТИ в информационной сфере, во всяком случае вывести её ВРОВЕНЬ с реальными нашими достижениями! По-моему, это даже ЛЕГЧЕ, чем достигнуть объективных результатов! "Лучше БЫТЬ,чем КАЗАТЬСЯ" - это верно но, "казаться" ТОЖЕ НУЖНО !!!
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5 час.
ЕА
Екатерина Андреевна Орлова
“У нас даже главного дедушку за нос с Минском водили” -------------------------------------------------------- А откуда вам известно, что “водили”? Он сам говорил? Так политик не всегда может говорить буквально то, что думает. Иногда приходится и лукавить. А его слова про “калоши”, я думаю, действительно неудачные. Но нельзя требовать от человека, чтобы он всегда в каждой фразе глаголил истину в последней инстанции. А ваши слова про “наших вождей, которые проводят такую политику” – вообще непонятны. Про какую политику речь? Внешняя политика, по-моему, правильная. Это – политика защиты России от ведущейся против неё (ещё с 90-х годов!) агрессии пиндостана. Какая может быть другая политика? Сдаться, что ли? И позволить развалить Россию на несколько десятков мелких государств? Я – против!
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4 час.
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