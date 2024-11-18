Информационная война

Алексей Горшков

Ну - это отставание в информационной войне, некоторое ПОДОБОСТРАСТИЕ перед западными странами было у нас ещё с ЦАРСКИХ ВРЕМЁН - я так подумал - начиная с воцарения прозападной династии Романовых! Если Иван Грозный датского короля "плебеем" считал, а королеву Англии "пошлой девицей, которой мужики торговые правят", то уже в начале XIX века: "как мы - сиволапые - с самим Наполеоном воевать посмеем"? С другой стороны - есть у нас, я считаю - какое-то ВРОЖДЁННОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ к PR-у, что конечно не смертельно , но "не есть здорово"! Вообще-то, если здраво рассудить - несмотря на то наша точка зрения (главное - РЕЗУЛЬТАТ, а не самопиар) и более правильна, на информационную сферу тоже обращать внимание НАДО !!! Ведь НЕСПРАВЕДЛИВО получается: объективно лучше МЫ, а герои в общественном сознании - ОНИ !!! Ярчайший пример - окончание Второй Мировой войны, война СССР с Японией 1945-го года - наши военные были настоящими монстрами по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже в Германии были) всячески пропиаренные "профи" из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается, что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана, и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО "вырубает" этого хулигана! Японцев сколько лет утихомирить не могли, а мы вмешались - и МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! А в сознании европейцев и японцев - СССР - ВООБЩЕ НЕ ПОБЕДИТЕЛЬ !!! Мне кажется - у Запада надо учиться, и даже ПРЕВЗОЙТИ в информационной сфере, во всяком случае вывести её ВРОВЕНЬ с реальными нашими достижениями! По-моему, это даже ЛЕГЧЕ, чем достигнуть объективных результатов! "Лучше БЫТЬ,чем КАЗАТЬСЯ" - это верно но, "казаться" ТОЖЕ НУЖНО !!!