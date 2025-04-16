БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Беспилотники и проблемы: деятельность немецкой компании Helsing

Беспилотники и проблемы: деятельность немецкой компании Helsing

БПЛА Helsing HX-2 Одним из самых интересных и многообещающих новичков на европейском рынке вооружений и военной техники с недавнего времени является немецкая компания Helsing.

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