Страны НАТО в октябре обсудят потребности в военных силах и вооружениях в рамках планирования обороны на случай возможного конфликта с Россией.
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