Максим Афанасьев: В Тюмени собрали тонну погибшей рыбы за 2 дня

В Тюмени организация собрала почти тонну мертвой рыбы с берегов Туры после подтопления. Мэр Максим Афанасьев сообщил, что уровень воды снизился, а комиссия выяснила, что гибель рыбы вызвана нехваткой кислорода из-за осадков и жары.
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