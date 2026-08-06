Максим Афанасьев: В Тюмени собрали тонну погибшей рыбы за 2 дня

В Тюмени организация собрала почти тонну мертвой рыбы с берегов Туры после подтопления. Мэр Максим Афанасьев сообщил, что уровень воды снизился, а комиссия выяснила, что гибель рыбы вызвана нехваткой кислорода из-за осадков и жары.