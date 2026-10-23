На премьере «Морозко» Кирилл Зайцев появился с женой Анастасией Трубчевской и сыном Игорем. Снимок с вечера он выложил в соцсети и подписал: «Было здорово увидеть сказку на большом экране и разделить этот вечер с близкими! Уже с 22 октября в кино».