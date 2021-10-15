smi.today

1 646 подписчиков

Бывший футболист Жирков встретил в тюрьме одноклассника

Бывший футболист Жирков встретил в тюрьме одноклассника

Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков во время интервью на Youtube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» поделился историем о своем выступлении в матчах, которые проходили в колониях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх