Цены на газ в Европе снизились

Стоимость фьючерсных контрактов на поставки газа в ноябре 2023 года снизилась на пять процентов в сравнении с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии и составила примерно 565 долларов за тысячу кубометров.
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