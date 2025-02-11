Приведя с прогулки собаку, хозяева не ожидали увидеть на шерсти питомца забавное существо

Когда супруги Салли и Джон Уоткинсон из Мельбурна (Австралия) пришли домой после прогулки с собаками, они не поверили своим глазам – на лохматой шерсти одного из псов сидел крохотный поссум! Малыш оказался беззащитным и решил довериться псу породы пули, зацепившись лапками за его «дреды».