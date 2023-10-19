Врач Елизарова: Сдерживать чихание нельзя, может развиться заболевание среднего уха

В интервью радио Sputnik врач-лор Людмила Елизарова рассказала о том, что попытки сдержать чихание могут привести к развитию различных заболеваний, в том числе органов слуха, может подняться внутричерепное давление.
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