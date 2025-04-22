Как на смарт-телевизорах Samsung устанавливать приложения (и управлять ими)

Установка приложений, их перемещение на главном экране и установка на них пин-кода. Телевизоры с технологией Smart TV имеют возможность установки множества приложений, что является одной из причин их популярности во всем мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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