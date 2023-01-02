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Циципас взял у Гоффена розыгрыш, в котором убежал с корта

Циципас взял у Гоффена розыгрыш, в котором убежал с корта

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в рамках United Cup обыграл Давида Гоффена – 6:3, 6:2. Во втором сете грек выиграл размен, по ходу которого он убежал с корт, догоняя свечу Гоффена.

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