Циципас взял у Гоффена розыгрыш, в котором убежал с корта

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в рамках United Cup обыграл Давида Гоффена – 6:3, 6:2. Во втором сете грек выиграл размен, по ходу которого он убежал с корт, догоняя свечу Гоффена.
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