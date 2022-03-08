В ЯНАО полицейские, ветераны и общественники проводят поздравительные мероприятия

В Салехарде в преддверии дня 8 марта Совет ветеранов МВД и Общественный совет при ОМВД поздравили женщин-ветеранов МВД и вдову погибшего сотрудника милиции с праздником, вручив им цветы и подарки.
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