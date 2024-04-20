Сальдо: Сторонники России в ВСУ снабжают подполье оружием НАТО

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал пост в соцсетях о том, что сторонники РФ в подполье смогли наладить контакт с политическими единомышленниками в рядах ВСУ, которые контролируют эту часть Херсона.
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