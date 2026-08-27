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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Перестаньте вести себя так, будто в «Майами» переходит Клэй 2017 года. Вы подставляете его под провал»

Ветеран « Голден Стэйт » Дрэймонд Грин призвал общественность снизить ожидания от перехода Клэя Томпсона в «Майами».

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