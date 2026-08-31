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Царьград

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Мишустин утвердил стратегию развития автопрома до 2035 года

Мишустин утвердил стратегию развития автопрома до 2035 года

Обновленная Стратегия развития автопрома до 2035 года требует соблюдения экологических норм. Елена Матвеева подчеркнула важность быстрого перехода к низкоуглеродной мобильности для сохранения позиций отечественного автопрома на экспортных рынках.

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