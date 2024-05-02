Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    "МНОГИЕ УКРАИНЦЫ СОВСЕМ НЕ ПРОТИВ ПОМЕНЯТЬ ОКОПЫ ВСУ НА ЖИЗНЬ В "СТРАНЕ-АГРЕССОРЕ"- а вот этого как раз делать ни в к...Прощения просил н...
  • Александр Рожков
    Мы радуемся, что Европа в растерянности, они, что мы в растерянности. Когда же придут другие радости...? Зачем же нам...Европа в полной р...
  • Serg
    "граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана пропускают"- и совершенно напрасно, абсолютно такие же бараны, и отноше...Таджикские гастар...

Кулеба призыает «взглянуть в глаза» правде о военной эффективности России

Кулеба призыает «взглянуть в глаза» правде о военной эффективности России

Кулеба заявил, что Россия эффективнее Запада в военных усилиях Западные союзники Украины прилагают большие усилия для восстановления оборонного производства, но Россия более эффективна в военных усилиях, заявил Дмитрий КулебаДмитрий Кулеба (Фото: Johannes Simon / Getty Images) Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что союзники Киева, в отличие от России, «отстают от графика» военного производства для нужд боевых действий на территории его страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх