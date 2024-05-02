Кулеба призыает «взглянуть в глаза» правде о военной эффективности России

Кулеба заявил, что Россия эффективнее Запада в военных усилиях Западные союзники Украины прилагают большие усилия для восстановления оборонного производства, но Россия более эффективна в военных усилиях, заявил Дмитрий КулебаДмитрий Кулеба (Фото: Johannes Simon / Getty Images) Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что союзники Киева, в отличие от России, «отстают от графика» военного производства для нужд боевых действий на территории его страны.
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