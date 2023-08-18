На дне Тихого океана нашли Rolex. Часы потеряли в 1971 году, но спустя 50 лет под водой они продолжают ходить
У побережья Австралии дайвер нашел старые часы, настолько старые, что они уже покрылись кораллами. Мэтт Каддихи поднял их на поверхность — в руках у него оказался Rolex.
Комментарии
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А вы знали что швейцарцы покупали шестерёнки и ещё какие то механизмы в СССР и вставляли в свои часы,вроде бы тогда ещё какой то скандал был когда это вскрылось,не удивлюсь,что и эти до сих пор тикают на наших механизмах...
Чудо, что часы найденные на дне океана пошли и чудо, что нашёлся их хозяин!!!!
Механизмы для ролексов щвейцарцы покупали на Минском часовом заводе. Это общеизвестная истина. А Минский завод работал на космос в СССР
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