На дне Тихого океана нашли Rolex. Часы потеряли в 1971 году, но спустя 50 лет под водой они продолжают ходить

Павел

А вы знали что швейцарцы покупали шестерёнки и ещё какие то механизмы в СССР и вставляли в свои часы,вроде бы тогда ещё какой то скандал был когда это вскрылось,не удивлюсь,что и эти до сих пор тикают на наших механизмах...