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На дне Тихого океана нашли Rolex. Часы потеряли в 1971 году, но спустя 50 лет под водой они продолжают ходить

На дне Тихого океана нашли Rolex. Часы потеряли в 1971 году, но спустя 50 лет под водой они продолжают ходить

У побережья Австралии дайвер нашел старые часы, настолько старые, что они уже покрылись кораллами. Мэтт Каддихи поднял их на поверхность — в руках у него оказался Rolex.

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Комментарии
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Павел
А вы знали что швейцарцы покупали шестерёнки и ещё какие то механизмы в СССР и вставляли в свои часы,вроде бы тогда ещё какой то скандал был когда это вскрылось,не удивлюсь,что и эти до сих пор тикают на наших механизмах...
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9 час.
Элеонора Коган
Чудо, что часы найденные на дне океана пошли и чудо, что нашёлся их хозяин!!!!
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4 час.
Владимир Евтушенко
Механизмы  для  ролексов  щвейцарцы  покупали  на Минском часовом заводе. Это  общеизвестная  истина. А Минский  завод работал на космос в СССР
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24 мин.

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