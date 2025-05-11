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РПЦ 12 мая чтит память девяти мучеников Кизических

РПЦ 12 мая чтит память девяти мучеников Кизических

Православная церковь 12 мая вспоминает девять мучеников Кизических, известных как девять целителей. Как правильно провести этот день, кем ем были Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон и о чем им молиться — в материале 360.

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