На «Первом заводе» в Калуге произошло возгорание после падения БПЛА

Как сообщает РИА Новости, после атаки беспилотников на НПЗ «Первый завод» в Дзержинском районе загорелось несколько резервуаровКак сообщает РИА Новости, после атаки беспилотников на НПЗ «Первый завод» в Дзержинском районе загорелось несколько резервуаров.
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