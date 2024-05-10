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Калужские новости

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На «Первом заводе» в Калуге произошло возгорание после падения БПЛА

На «Первом заводе» в Калуге произошло возгорание после падения БПЛА

Как сообщает РИА Новости, после атаки беспилотников на НПЗ «Первый завод» в Дзержинском районе загорелось несколько резервуаровКак сообщает РИА Новости, после атаки беспилотников на НПЗ «Первый завод» в Дзержинском районе загорелось несколько резервуаров.

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