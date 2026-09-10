Пелагея отстояла дочь в суде, вернула девичью фамилию и заявила о готовности к новой любви

Певица Пелагея, кажется, окончательно закрыла одну из самых непростых глав своей жизни. Судебные тяжбы с бывшим мужем Иваном Телегиным позади, девичья фамилия Ханова официально возвращена, а права дочери отстояны до последнего пункта.