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Пелагея отстояла дочь в суде, вернула девичью фамилию и заявила о готовности к новой любви

Пелагея отстояла дочь в суде, вернула девичью фамилию и заявила о готовности к новой любви

Певица Пелагея, кажется, окончательно закрыла одну из самых непростых глав своей жизни. Судебные тяжбы с бывшим мужем Иваном Телегиным позади, девичья фамилия Ханова официально возвращена, а права дочери отстояны до последнего пункта.

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