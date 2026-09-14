Пьер де Голль: Франции нужно избавиться от стратегической зависимости от США

Внук экс-президента Франции Шарля Де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил в разговоре с РИА Новости, что Франции нужно избавиться от стратегической зависимости от США и выйти из объединенного командования НАТО.