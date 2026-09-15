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Захарова: атаки дронов на Россию устраивают те, кто развязал гибридную войну

Захарова: атаки дронов на Россию устраивают те, кто развязал гибридную войну

t.me/МИД России Атаки украинских беспилотников на Россию направляют и координируют те, кто де-факто объявил ей гибридную войну.

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