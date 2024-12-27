Россиянам назвали «срок жизни» салатов на новогоднем столе

Салаты на новогоднем столе «живут» не более трех часов, по истечении этого времени в них начинают бурно развиваться различные бактерии, что в дальнейшем может привести к проблемам с желудком, предупредил россиян в разговоре со «Звездой» главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.