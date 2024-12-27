Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    И как то всё выровнялось снаряды, артиллерия а движения нет. За что воюете бандеровцы - нет у вас понятия в головах з...Бутусов: У нас на...
  • Eduard
    Санкции-как шантаж!США обложили санк...
  • Игорь Ткачук
    Ну фуфло ж Никита, дорогой "проффесор": пишешь ты как Пушкин, жаль , что нет Дантеса.«Бояться надо Бел...

Россиянам назвали «срок жизни» салатов на новогоднем столе

Россиянам назвали «срок жизни» салатов на новогоднем столе

Салаты на новогоднем столе «живут» не более трех часов, по истечении этого времени в них начинают бурно развиваться различные бактерии, что в дальнейшем может привести к проблемам с желудком, предупредил россиян в разговоре со «Звездой» главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх