Россиянам назвали «срок жизни» салатов на новогоднем столе

Салаты на новогоднем столе «живут» не более трех часов, по истечении этого времени в них начинают бурно развиваться различные бактерии, что в дальнейшем может привести к проблемам с желудком, предупредил россиян в разговоре со «Звездой» главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии