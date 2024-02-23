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Андрей Аршавин предложил Владимиру Путину создать российский аналог футбол...

Андрей Аршавин предложил Владимиру Путину создать российский аналог футбол...

Андрей Аршавин предложил Владимиру Путину создать российский аналог футбольного симулятора FIFAВладимир Путин в ходе своего визита на турнир “Игры будущего” в Казани прокомментировал идею создать российский аналог футбольного симулятора FIFA (EA Sports FC).

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