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Путин посоветовал пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

Путин посоветовал пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

Президент России Владимир Путин дал совет пенсионеру на церемонии открытия нескольких объектов в рамках программы социальной газификации.

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