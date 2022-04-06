Александра Усика лишат знака отличия «За верность долгу» в Крыму

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик будет лишен знака отличия «За верность долгу».

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