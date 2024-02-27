Роднина не видит смысла оспаривать золото в командном турнире Олимпиады в Пекине

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что не видит смысла подавать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за перераспределения медалей командного турнира Олимпийских игр - 2022.
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