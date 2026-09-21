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Архив коммунальщика: какие чеки за ЖКУ спасут от долгов, а какие хлам

Архив коммунальщика: какие чеки за ЖКУ спасут от долгов, а какие хлам

Квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) — это не просто бумажные или электронные подтверждения платежей, а полноценные официальные доказательства оплаты.

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