Многодетным родителям отказали в дополнительном выходном

Оплачиваемый выходной для многодетных из-за привел бы к издержкам работодателя и дополнительным бюджетным расходам В России предлагали предоставлять многодетным родителям дополнительный выходной день 8 июля.
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