40-летний Старченко завершил карьеру. У нападающего 871 матч в КХЛ, 819 из них – за «Барыс»

« Барыс » сообщил, что 40-летний нападающий Роман Старченко завершил игровую карьеру. «Хоккеист провел за клуб 17 сезонов, он является рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии