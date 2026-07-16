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40-летний Старченко завершил карьеру. У нападающего 871 матч в КХЛ, 819 из них – за «Барыс»

« Барыс » сообщил, что 40-летний нападающий Роман Старченко завершил игровую карьеру. «Хоккеист провел за клуб 17 сезонов, он является рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819).

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