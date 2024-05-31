Двойная пенсия: кто получит удвоенные выплаты с 1 июня 2024 года? Юлия ЧелкановаКаждый месяц пожилым гражданам, наслаждающимся заслуженным отдыхом, предоставляется возможность увеличения размера пенсионных выплат.
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