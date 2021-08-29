За прошедшие сутки в Казахстане выявили 5993 новых случая КВИ

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 5993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них: в Нур-Султане — 590, в Алматы — 1491, в Шымкенте — 217, в Акмолинской области — 260, в Актюбинской области — 320, в Алматинской области — 412, в Атырауской области — 401, в ВКО — 175, в Жамбылской области — 129, в ЗКО — 136, в Карагандинской области — 750, в Костанайской области — 271, в Кызылординской области — 130, в Мангистауской области — 223, в Павлодарской области — 362, в СКО — 88, в Туркестанской области — 74.