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Регионы России

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NATO может не выполнить обещания по финансированию Украины в 140 млрд евро

NATO может не выполнить обещания по финансированию Украины в 140 млрд евро

Страны НАТО могут не выполнить обещание о выделении Украине 140 миллиардов евро в течение следующих двух лет, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).

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