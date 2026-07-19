NATO может не выполнить обещания по финансированию Украины в 140 млрд евро

Страны НАТО могут не выполнить обещание о выделении Украине 140 миллиардов евро в течение следующих двух лет, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).
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