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Мейвезер и Макгрегор могут провести реванш

Мейвезер и Макгрегор могут провести реванш

Конор Макгрегор оставил в социальной сети многозначительный пост. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор обсуждают возможность проведения реванша, сообщает FightHype.

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