Мейвезер и Макгрегор могут провести реванш

Конор Макгрегор оставил в социальной сети многозначительный пост. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор обсуждают возможность проведения реванша, сообщает FightHype.