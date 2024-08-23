Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей

Фото: кадр из видео RT Текст: Рафаэль Фахрутдинов Новый миграционный указ позволит европейцам переехать в страну с правильными ценностями, тогда как в самой Европе разрушаются культура и госинституты, сказали газете ВЗГЛЯД итальянский режиссер Франко Франкини и польский активист Марчин Миколаек.