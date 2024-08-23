Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей

Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей

Фото: кадр из видео RT Текст: Рафаэль Фахрутдинов Новый миграционный указ позволит европейцам переехать в страну с правильными ценностями, тогда как в самой Европе разрушаются культура и госинституты, сказали газете ВЗГЛЯД итальянский режиссер Франко Франкини и польский активист Марчин Миколаек.

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