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WP: США сделали недвусмысленное предупреждение Украине насчёт конфликта с Россией

WP: США сделали недвусмысленное предупреждение Украине насчёт конфликта с Россией

В The Washington Post полагают, что критически важный момент в украинском конфликте уже близокГазета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации Джо Байдена пишет, что в украинском конфликте наступает критически важный момент.

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