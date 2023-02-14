WP: США сделали недвусмысленное предупреждение Украине насчёт конфликта с Россией

В The Washington Post полагают, что критически важный момент в украинском конфликте уже близокГазета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации Джо Байдена пишет, что в украинском конфликте наступает критически важный момент.
В The Washington Post полагают, что критически важный момент в украинском конфликте уже близокГазета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации Джо Байдена пишет, что в украинском конфликте наступает критически важный момент.
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