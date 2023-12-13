JN: чернослив способствует здоровью костей женщин в постменопаузе

Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) обнаружили, что ежедневное употребление чернослива может облегчить последствия потери костной массы у женщин в постменопаузе путем снижения определенных маркеров воспаления.
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