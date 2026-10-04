Жена Тельмана Исмаилова стала совладелицей питомника скорпионов в Черногории

Супруга бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Самира Бадалова выступила соучредителем черногорской компании New Horizon Montenegro, которая занимается производством яда скорпионов.
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