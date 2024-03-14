Комика Ревву осудили за появление на концерте Юрия Шатунова

Сбежавший из России и осудивший и её и спецоперацию ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины в феврале 2022 года комик Александр Ревва, после ненавязчивого возвращения на российскую эстраду снова стал объектом критики со стороны зрителей.
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