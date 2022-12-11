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Александр Большунов: «Коростелев хорошо выступает на старте сезона. Главное, чтобы и дальше так продолжал»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о конкуренции с 19-летним Савелием Коростелевым на Кубке России.

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