Песков: Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине. Об этом 11 октября сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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