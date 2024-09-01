Губернатор Санкт-Петербурга и заместитель председателя Совета министров РФ обсудили развитие транспортной системы Северной столицы

Сегодня состоялся визит в Петербург заместителя председателя Совета министров России Виталия Савельева, который вместе с министром транспорта России Романом Старовойтом и его заместителем Дмитрием Бакановым посетили Невский завод электрического транспорта имени Пироцкого, где встретились с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым Здесь делегации представили пилотный вагон для трамвайной линии "Славянка", которая соединит Купчино, Шушары и Славянку.