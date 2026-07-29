Экономисты прокомментировали последствия ударов по «Вайлдбериз»

Ситуация со складами Вайлбериз сегодня одна из самых обсуждаемых. Народ обеспокоен, что разрушение в результате украинских атак одних складов и приостановка работы других приведет к проблемам с доставками товаров сейчас.
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