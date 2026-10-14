На Сахалине по подозрению в шпионаже задержан японский журналист На Сахалине по подозрению в шпионаже задержан журналист японской газеты.
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Жалкая журнашлюшка оказалась еще и шпиком!)
Предложить ему искупить вину, сделав харакири.