Уайт – про слияние PFL и MVP: «Давайте возьмем две организации, которые никто не смотрит, объединим и создадим более крупную, которую никто не смотрит»

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на слияние MVP и PFL. «Давайте возьмем две организации, которые не продают билеты и которые никто не смотрит, объединим их и создадим более крупную компанию, которая не продает билеты и которую никто не смотрит», – сказал Уайт.