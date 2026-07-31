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Уайт – про слияние PFL и MVP: «Давайте возьмем две организации, которые никто не смотрит, объединим и создадим более крупную, которую никто не смотрит»

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на слияние MVP и PFL. «Давайте возьмем две организации, которые не продают билеты и которые никто не смотрит, объединим их и создадим более крупную компанию, которая не продает билеты и которую никто не смотрит», – сказал Уайт.

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