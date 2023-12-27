Всем приготовиться: штормовое вновь объявлено на Южном Урале

После краткой передышки от метели и ветра, всё возвращается.По данным Челябинского гидрометцентра днём 28 декабря местами на территории региона ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, на крайнем юге с дождем.
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