Джамайкл Грин спровоцировал потасовку во время матча «Даллас» – «Денвер»

Джамайкл Грин спровоцировал потасовку во время матча «Даллас» – «Денвер»

Во время матча «Даллас» – «Денвер» (111:101) между игроками команд завязалась потасовка. Все началось с грубого фола форварда Джамайкла Грина, который отправил на паркет боровшегося с ним за подбор защитника Франка Ниликину.

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