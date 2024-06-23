Цены на отдых в Турции падают из-за низкого спроса. Россияне нашли альтернативу

Спрос на отдых в Турции среди россиян в 2023 году побил рекорды, но не все так радужно. Несмотря на то, что по итогам прошлого года Турцию посетило 6,31 млн россиян, что на 20% превышает показатели 2022 года и приближается к допандемийному уровню, в этом году наблюдается охлаждение отношений.