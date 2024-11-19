"Ставка на ядерные ракеты". В Турции заговорили об угрозе у границ России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США сознательно разжигают ядерный конфликт с Россией, размещая ракеты в Европе, такое мнение выразил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель в статье для издания dikGAZETE.