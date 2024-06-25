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"Такого не было сто лет". На Западе наметилась новая линия раскола

"Такого не было сто лет". На Западе наметилась новая линия раскола

Папа Римский Франциск после общей аудиенции на площади Святого Петра в ветреный день. 2018 год © AP Photo / Riccardo De Luca Противостояние внутри Католической церкви ожесточается.

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